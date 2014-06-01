Президент Германии вручил Меркель уведомление об окончании ее полномочий

Она будет вести дела до назначения преемника.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий. Мероприятие состоялось в резиденции главы государства – дворце Бельвю.

После вручения документа Меркель стала временно исполняющим обязанности канцлера ФРГ. Она будет вести дела до назначения преемника.

Кроме того, Штайнмайер вручил увольнительные грамоты членам кабмина Ангелы Меркель. Они также будут временно исполнять свои полномочия до формирования нового правительства государства.

Напомним, выборы в парламент Германии состоялись 26 сентября. В новый бундестаг прошли шесть партий. Фракция СДПГ набрала 25,7% голосов, ХДС/ХСС - 24,1%. С третьей позиции прошли "Зеленые" (14,8% голосов), с четвертой - либеральная Свободная демократическая партия с 11,5% голосов. Далее следуют "Альтернатива для Германии" с 10,3% голосов поддержки и Левая партия - с 4,9%. Ожидается, что формирование правительства завершится к 25 декабря.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления главы Минобороны Германии о сдерживании РФ недопустимыми.

Видео: YouTube / phoenix