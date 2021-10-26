Захарова назвала заявления главы Минобороны Германии о сдерживании РФ недопустимыми

В Германии ранее заявили, что страны НАТО для сдерживания России могут применить запас ядерных боеголовок.

Заявления главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании России являются абсолютно недопустимыми. Об этом в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, Крамп-Карренбауэр заявила, что Москве нужно дать понять, что государства-члены Североатлантического Альянса для сдерживания РФ могут, в том числе, использовать запас ядерных боеголовок.

Досталось и руководителю министерства обороны ФРГ, которая накануне высказалась с какими-то абсолютно недопустимыми заявлениями насчет сдерживания России и при этом возможности применения или использования, или задействования ядерного оружия. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она отметила, глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров и глава оборонного ведомства государства Сергей Шойгу "абсолютно точечно и с фактами на руках" прокомментировали недопустимость подобных заявлений.

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Видео: YouTube / Соловьев Live