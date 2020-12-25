Глава внешнеполитического ведомства предположил, что Крамп-Карренбауэр доставляет удовольствие думать о ядерном оружии. По его мнению, это удовлетворяет ее фанатов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на угрозы Минобороны Германии в адрес России. Он назвал фантазиями заявления главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она накануне заявила о необходимости ядерного сдерживания России.

По итогам переговоров с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт, Лавров пришел к выводу, что стоит концентрироваться на реальности. Он предположил, что Крамп-Карренбауэр доставляет удовольствие думать о ядерном оружии. По его мнению, это удовлетворяет ее фанатов. Россия же намерена сохранять прагматичный подход и концентрироваться на позитивных моментах. Что касаемо Норвегии, то Лавров не сомневается, что она будет делать всё в рамках своих обязательств члена НАТО.

Я уверен, что Норвегия будет это делать, держа в уме важность отношений с Россией. Сергей Лавров, МИД РФ

Ранее мы сообщили, что Лавров возложил цветы к памятнику советским войнам в норвежском Томске.

Видео: МИД России