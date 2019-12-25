Лавров возложил цветы к памятнику советским войнам в норвежском Томске

Глава внешнеполитического ведомства поблагодарил свою коллегу Анникен Хюитфельд за то, что норвежский народ и правительство хранят память о подвиге Красной армии, ведь именно советские солдаты освободили северную Норвегию.

Глава МИД России Сергей Лавров возложил цветы к памятнику советским войнам на кладбище в Томске. Они совместно с норвежским коллегой Анникен Хюитфельд приняли участие в церемонии.

Министры двух стран помянули советских солдат, погибших в Норвегии в годы Второй мировой войны. Позднее Хюитфельд подчеркнула, что жители Норвегии помнят о случившемся. Открывая двусторонние переговоры с российским коллегой, она продемонстрировала семейную реликвию – шкатулку, которая хранилась у её дела с тех времен. Хюитфельд рассказала, что дед со стороны отца попал в концлагерь. Там он был с советскими солдатами.

Лавров поблагодарил министра за то, что норвежский народ и правительство хранят память о подвиге Красной армии, ведь именно советские солдаты освободили северную Норвегию.

Ранее мы сообщили, что Лавров оценил заявление Киева об обещаниях России по "нормандскому формату".

Фото: "ВКонтакте" / МИД России