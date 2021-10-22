Лавров оценил заявления Киева об обещаниях России по "нормандскому формату"

Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что президент обещал лишь дать поручение, связанное с тем, как можно выйти на результативную встречу глав МИД.

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявление украинского коллеги Дмитрия Кулебы о якобы имевшем место обещании со стороны России о "нормандском формате". В пятницу, 22 октября, министр разъяснил, что российский президент обещал лишь дать поручение, связанное с тем, как можно выйти на результативную встречу глав внешнеполитических ведомств.

По словам Лаврова, Кулеба заблуждается. Российский президент не обещал созвать встречу министров иностранных дел. Во время телефонного разговора Ангела Меркель и Эммануэль Макрон активно убеждали Путина в необходимости как можно скорее провести саммит "нормандской четверки". Российский лидер напомнил участникам диалога, что Киев не соблюдает договоренности предыдущей встречи на высшем уровне.

В этой ситуации Меркель и Макрон стали говорить: пускай министры иностранных дел, внешнеполитические советники лидеров поработают, подумают. И Владимир Владимирович сказал: "Да, пускай они подумают". Вот мы и дуем, но параллельно с тем, что мы думаем, мы имеем ввиду, о чем конкретно говорили лидеры нормандского формата и кто что кому обещал. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров напомнил, что Меркель и Макрон обещали Путину "всячески добиваться полного выполнения минских договоренностей". При этом, буквально через два дня после этого разговора состоялся саммит ЕС, где было прямо сказано, что "Украина безупречно выполняет минские договоренности", а Россия является "страной-агрессором".

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