Отмечается, что задержанный причастен еще к четырем аналогичным фактам на территории города.

В Томске пенсионерка помогла задержать курьера онлайн-аферистов, причастных к серии хищений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, 83-летняя жительница областного центра обратилась в полицию. Она сообщила, что ей позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов с угрозой уголовного преследования. Пенсионерка уточнила, что ее обвиняли в якобы финансировании терроризма. От женщины также требовали передать сбережения в размере 500 тысяч рублей так называемому "инспектору безопасности".

Под контролем сотрудников полиции пенсионерка продолжила диалог с злоумышленниками и договорилась о встрече с курьером. Сразу после получения денег помощник аферистов был задержан стражами правопорядка. Отмечается, что задержанный причастен еще к четырем аналогичным фактам на территории Томска. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Алтайском крае по итогам полицейского рейда выявили мигрантов-нелегалов.

Видео: УМВД России по Томской области