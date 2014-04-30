Им назначили административные штрафы с принудительным выдворением за пределы РФ.

В Алтайском крае по итогам полицейского рейда выявили мигрантов-нелегалов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

По данным ведомства, шесть приезжих иностранцев находились в России с нарушением миграционного законодательства. В отношении каждого нелегала составили административные протоколы. Им назначили административные штрафы с принудительным выдворением за пределы страны. Кроме того, нарушителям вынесены решения о запрете въезда в РФ до 2030 года.

Дополнительно сотрудники полиции выявили 48-летнего иностранца, который незаконно пересек государственную российскую границу. Его передали в Пограничное Управление ФСБ России по Алтайскому краю. В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности работодателя.

