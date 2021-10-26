Депутат Рады описал пословицей способ восстановить связи с Россией

Парламентарий считает необходимым спокойно вернуться к прагматическим отношениям с Москвой и Минском.

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович описал пословицей способ восстановления отношений между Россией, Белоруссией и Украиной. Своим мнением он поделился в эфире телевизионного канала "Украина 24".

По словам Рабиновича, Киеву необходимо спокойно вернуться к прагматическим отношениям с Москвой и Минском.

Прийти и спокойно сказать: "У нас есть разногласия в разных вопросах, давайте их отодвинем. Давайте сегодня решать вопросы газа, потому что у нас люди общие, все друг друга знают, семьи переплетены". Вот так надо разговаривать. Ласковое телятко двух маток сосет. Вадим Рабинович, депутат Рады от ОПЗЖ

Парламентарий считает недопустимой ситуацию, когда Киев в три раза дороже закупает российский газ под видом европейского и при этом отказывается от прямых переговоров с российскими властями. По мнению Рабиновича, высокая цена энергоресурсов может привести к банкротствам около 75 процентов всех предприятий страны.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале сентября в ходе переговоров с министром энергетики Соединенных Штатов Дженнифером Грэнхольмом назвал российский газ самым грязным в мире "из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки", а также из-за "коррупции, шантажа и манипуляций". Глава государства также заявил, что в настоящее время необходимо принять меры, чтобы РФ не смогла использовать голубое топливо в "качестве оружия".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери альянса открыты для Финляндии.

Видео: Youtube/Украина 24