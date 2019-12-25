Меркель сообщила о наличии разногласий с Путиным с 2001 года

Она считает, что для президента России распад СССР остался печальным событием.

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о наличии давних серьезных разногласий с президентом России Владимиром Путиным. Ее слова приводит издание Suddeutsche Zeitung.

Меркель напомнила о выступлении Путина в Бундестаге осенью 2001 года. Тогда российский лидер рассказывал о вкладе немцев в в развитие экономики и культуры страны, а также затронул вопросы глобальной безопасности. Канцлер заявила, что уже тогда ей стало ясно о наличии этих разногласий.

Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием. Мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства. Ангела Меркель, канцлер Германии

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