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Меркель сообщила о наличии разногласий с Путиным с 2001 года
Сегодня, 16:12
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Меркель сообщила о наличии разногласий с Путиным с 2001 года

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Она считает, что для президента России распад СССР остался печальным событием.

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о наличии давних серьезных разногласий с президентом России Владимиром Путиным. Ее слова приводит издание Suddeutsche Zeitung.

Меркель напомнила о выступлении Путина в Бундестаге осенью 2001 года. Тогда российский лидер рассказывал о вкладе немцев в в развитие экономики и культуры страны, а также затронул вопросы глобальной безопасности. Канцлер заявила, что уже тогда ей стало ясно о наличии этих разногласий.

Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием. Мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства.

Ангела Меркель, канцлер Германии

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Фото: pixabay.com

Теги: ангела меркель, владимир путин, канцлер германии, президент россии, разногласии
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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