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Шойгу заявил о стягивании сил НАТО к границам России
Сегодня, 15:53
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Шойгу заявил о стягивании сил НАТО к границам России

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Он предложил вспомнить, чем подобное заканчивалось для Германии и Европы.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о последовательном стягивании сил НАТО к границам России. Об этом он сообщил журналистам. Его слова приводит ТАСС.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с заявлением, что НАТО необходимо предупредить Россию о своем намерении использовать средства, имеющие заблаговременный сдерживающий эффект. Таким образом планируется обезопасить партнеров альянса в Черном море.

На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Также глава ведомства отметимл, что безопасность в Европе может быть только общей и без ущемления интересов России.

Ранее мы сообщали, что боевые корабли России и Китая провели первое совместное патрулирование в Тихом океане.

Фото: kremlin.ru

Теги: государственная граница, минобороны россии, нато, сергей шойгу
Категории: Новости России, Лента новостей,

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