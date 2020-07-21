Шойгу заявил о стягивании сил НАТО к границам России

Он предложил вспомнить, чем подобное заканчивалось для Германии и Европы.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о последовательном стягивании сил НАТО к границам России. Об этом он сообщил журналистам. Его слова приводит ТАСС.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с заявлением, что НАТО необходимо предупредить Россию о своем намерении использовать средства, имеющие заблаговременный сдерживающий эффект. Таким образом планируется обезопасить партнеров альянса в Черном море.

На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Также глава ведомства отметимл, что безопасность в Европе может быть только общей и без ущемления интересов России.

Ранее мы сообщали, что боевые корабли России и Китая провели первое совместное патрулирование в Тихом океане.

Фото: kremlin.ru