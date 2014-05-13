Меркель: приступы дрожи в 2019 году были связаны со стрессом

В Германии объяснены приступы экс-канцлера.

Меркель заявила, что приступы дрожи в 2019 году были связаны со стрессом. Соответствующее заявление бывший немецкий канцлер, которая занимала пост главы правительства Германии с 2005 по 2021 года, сделала в эфире местного телеканала Phoenix. Она напомнила, что имела четко выраженную реакцию во время политических мероприятий около трех лет назад. Чиновница постоянно боялась, что эта дрожь будет повторяться вновь.

Во-первых, я была без сил после смерти моей матери. Это оказало на меня куда большее влияния, чем я думала. Во-вторых, это было связано с тем, что я пила недостаточно жидкости. Ангела Меркель, экс-канцлер ФРГ

Напомним, что летом 2019 года Ангела Меркель трижды испытывала приступы сильной дрожи во время официальных мероприятий. Инциденты зафиксированы 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, 27 июня во время приема у главы Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, 10 июля во время приеме финского премьер-нитистра Антти Ринне.

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Фото и видео: YouTube / Phoenix