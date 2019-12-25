Россия наложила вето в СБ ООН на резолюцию по спецоперации на Украине

Воздержались от принятия документа три страны.

Россия наложила право вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию по проведению специальной военной операции на Украине. Ранее международная организация выступила с призывом немедленно завершить миссию по демилитаризации Киева. Этот документ поддержали 11 стран-участниц ООН, еще три страны воздержались (Индия, ОАЭ и Китай).

Авторами проекта резолюции от СБ ООН выступили США и Албания. В тексте говорилось о том, что СБ ООН поддерживает призыв генерального секретаря ООН к России прекратить наступление на Украину. Стороны выразили глубокое сожаление "глубокое сожаление" по ситуации. Соавторами проекта свыше 60 государств. Они негативно оценили действия России. Их назвали нарушающими Устав ООН. Страны призвали Москвы вывести все войска с территории соседнего государства - за международно признанные государственные границы Украины.

Также дипломаты в ООН осудили признание Россией Донецкой и Луганской народных республик.

Меркель осудила российскую военную операцию на Украине.

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