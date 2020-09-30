Меркель подтвердила встречу с Тихановской

Канцлер ФРГ считает Тихановскую "смелой женщиной".

Ангела Меркель подтвердила встречу с белорусским оппозиционным политиком Светланой Тихановской. Об этом канцлер Германии заявила в рамках собственного выступления в бундестаге. Ранее о встрече экс-кандидата в президенты Белоруссии и канцлера ФРГ заявлял Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с Тихановской.

Я встречусь с оппозиционеркой госпожой Тихановской, когда мы видим смелых женщин, которые выходят на улицу ради свободной от коррупции жизни, я могу сказать, что я только восхищаюсь этим Ангела Меркель, канцлер Германии

Напомним, что массовые протесты оппозиционно настроенных граждан начались после объявления результатов президентских выборов 9 августа. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко победил с более чем 80 процентами голосов. Оппозиция считает победителем голосования Светлану Тихановскую и требует проведения новых выборов.

В Кремле прокомментировали встречу Меркель с Навальным.

Видео: YouTube / WELT