Меркель назвала тему председательства Германии в Совете ЕС

Ангела Меркель назвала тему председательства Германии в Совете Евросоюза. Об этом канцлер ФРГ заявила во время выступления в бундестаге. Политик подчеркнула, что тема преодоления последствий пандемии коронавируса станет основной для Берлина.
Ни одна страна не может преодолеть этот кризис изолированно и самостоятельно. Его можно преодолеть, только если мы будем действовать на взаимной основе и сообща
Ангела Меркель, канцлер Германии
Глава Германии призвала страны объединиться для выхода из общего экономического кризиса, а также дальнейшего развития.
Напомним, что Германия с 1 июля 2020 года принимает председательство в Совете Евросоюза.
Трамп назвал условие сохранения американских войск в Германии.
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