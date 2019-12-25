Меркель назвала тему председательства Германии в Совете ЕС

Канцлер Германии призывает Евросоюз совместно справляться с последствиями пандемии коронавируса.

Ангела Меркель назвала тему председательства Германии в Совете Евросоюза. Об этом канцлер ФРГ заявила во время выступления в бундестаге. Политик подчеркнула, что тема преодоления последствий пандемии коронавируса станет основной для Берлина.

Ни одна страна не может преодолеть этот кризис изолированно и самостоятельно. Его можно преодолеть, только если мы будем действовать на взаимной основе и сообща Ангела Меркель, канцлер Германии

Глава Германии призвала страны объединиться для выхода из общего экономического кризиса, а также дальнейшего развития.

Напомним, что Германия с 1 июля 2020 года принимает председательство в Совете Евросоюза.

Трамп назвал условие сохранения американских войск в Германии.