Канцлер Германии заявила о невозможности вмешательства во внутренние дела Минска.

Ангела Меркель надеется, что Россия не задействует резерв правоохранителей в Белоруссии. Об этом канцлер Германии рассказала во время летней пресс-конференции в Берлине. Политик ответила на вопрос журналиста ТАСС о том, как она оценивает заявление Владимира Путина о формировании такого резерва в республике.

Я надеюсь, что дело не дойдет до использования таких сил….Я обсуждала с российским президентом то, что как раз касательно Белоруссии должен соблюдаться суверенитет страны Ангела Меркель, канцлер Германии

По словам главы ФРГ, на улицы белорусских городов вышли люди, которые борются за право выражать собственное мнение. По словам Меркель, важно дать им возможность одержать победу без вмешательства извне.

Меркель оценила влияние ситуации с Навальным на отношения с Россией.