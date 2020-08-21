Франк Крахт отметил, что Германия должна закончить укладку трубопровода.

В Германии назвали угрозы США из-за "Северного потока — 2" верхом наглости. С заявлением выступил бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт.

Также он назвал наглостью американские санкции в отношении компаний, которые занимались трубоукладкой газопровода. Крах таким же эпитетом охарактеризовал слова трёх американских сенаторов о том, что санкции могут грозить и компаниям, которые имели хоть какую-то связь с СП-2.

Франк Крахт отметил, что Германия должна закончить укладку трубопровода и доказать всему миру, что её невозможно запугать.

Ранее мы писали, что Германия обратится в ООН из-за угроз США "Северному потоку-2".

Видео: kremlin.ru