Германия обратится в ООН из-за угроз США "Северному потоку-2"

В бундестаге считают, что Вашингтон не может указывать независимым странам в том, какие им принимать решения.

Германия обратится в ООН из-за угроз США российскому газопроводу "Северный поток-2". Об этом в интервью для RT рассказал глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

Политик отметил, что недопустима ситуация, в которой одна страна может предписывать суверенному государству или Европейскому союзу "ка решать вопрос собственного энергообеспечения". По словам Эрнста, эта ситуация противоречит любым разумным взаимоотношениям.

Специалист также прокомментировал заявление Еврокомиссии о том, что в случае введения Америкой санкций против газопровода, это будет нарушением международного права. Эрнст поддержал коллег из ЕК. Он добавил, что такое нарушение будет угрожать независимости страны.

США продадут Германии "рекламируемую революцию".