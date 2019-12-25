Германия обратится в ООН из-за угроз США "Северному потоку-2"

Германия обратится в ООН из-за угроз США российскому газопроводу "Северный поток-2". Об этом в интервью для RT рассказал глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Политик отметил, что недопустима ситуация, в которой одна страна может предписывать суверенному государству или Европейскому союзу "ка решать вопрос собственного энергообеспечения". По словам Эрнста, эта ситуация противоречит любым разумным взаимоотношениям.
Специалист также прокомментировал заявление Еврокомиссии о том, что в случае введения Америкой санкций против газопровода, это будет нарушением международного права. Эрнст поддержал коллег из ЕК. Он добавил, что такое нарушение будет угрожать независимости страны.
США продадут Германии "рекламируемую революцию".
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