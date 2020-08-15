Озвучены вероятные сроки окончания строительства «Северного потока – 2»

Аналитики считают, что проект может быть завершен уже в первом квартале 2021 года

Руководитель отдела аналитиков AMarkets Артема Деева не сомневается в том, что строительство будет завершено, в то же время он предлагает ориентироваться в первую очередь на официальные заявления "Газпрома".

В своем интервью для "Московского комсомольца" он отметил, что в случае, если бы работы, как и планировалось, были начаты 4 августа, то ожидать их окончания стоило бы в начале следующего года. На данный момент такие ожидания остаются реальными.

Деев сообщил, что для завершения укладки труб и пусконаладочных работ требуется в общей сложности полгода. В то же время информации о переоборудования суда "Академик Черский" еще нет, а оно должно получить разрешающий документ и пройти сертификацию.

Напомним, завершению проекта "Северный поток – 2" активно препятствуют США, заинтересованные в поставках в Европу своего сжиженного природного газа. Для этого американские власти используют санкции. В то же время проект пользуется поддержкой со стороны Германии, Австрии и Норвегии.

Видео: kremlin.ru