Меркель: использование "Северного потока - 2" в качестве оружия повлечет санкции

ФРГ понимает опасения Киева, связанные с СП-2, и относится к ним серьезно.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток - 2" может оказаться под санкциями, если российские власти решат использовать его "в качестве оружия". Об этом она сказала в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Меркель отметила, что ФРГ понимает опасения Киева, связанные с СП-2, и "очень серьезно" к ним относится.

Мы дали понять, что в европейских рамках будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

По ее словам, транзит газа через Украину должен продолжиться после 2024 года, и Германия поддержит этот процесс.

Ранее Меркель заявила, что Европа через 25 лет перестанет зависеть от российского газа. По мнению канцлера, примерно к 2050 году Европа достигнет климатического нейтралитета, что позволит ей полностью отказаться от импорта "голубого топлива" из РФ.

Видео: YouTube / 5 канал