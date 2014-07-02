Зеленский обсудил с Меркель строительство "Северного потока - 2"

По словам главы Украины, СП-2 является опасным геополитическим оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель строительство трубопровода "Северный поток – 2". По итогам первой части переговоров политики провели брифинг.

По словам украинского лидера одной из тем беседы с Меркель была энергетическая безопасность и СП-2. Зеленский подчеркнул, что считает газопровод является опасным геополитическим оружием.

Мы рассматриваем этот проект исключительно через призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля. Владимир Зеленский, президент Украины

По словам Меркель, Германия серьезно относится к опасениям Киева по СП-2. Она отметила, что транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года.

Напомним, 22 августа Меркель прилетела на Украину. Она проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Возможно, это последний визит Меркель на Украину в качестве канцлера. Выборы в бундестаг состоятся в сентябре текущего года. Меркель не будет претендовать на должность, которую занимает с 2005 года.

Ранее мэра Киева Виталия Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель.

Видео: Youtube/ГляделкаUA