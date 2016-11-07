Кличко не пропустили встречать Меркель в аэропорту

Мэра Киева не оказалось в списке встречающих.

Мэра Киева Виталия Кличко не пустили в аэропорт встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам главы города, это первый такой случай на его посту главы украинской столицы.

Друзья! Прибыл в аэропорт "Борисполь", где по протоколу как мэр столицы должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Виталий Кличко, мэр Киева

В опубликованном ролике сотрудник безопасности воздушной гавани говорит городскому главе, что не может его пропустить, так как Кличко нет в списках.

Напомним, 20 августа посетила Россию в качестве канцлера Германии в последний раз. До этого она посещала РФ весной 2018 года. Выборы в бундестаг состоятся в сентябре текущего года. Меркель не будет претендовать на должность канцлера, которую занимает с 2005 года. 22 августа она прилетела на Украину. Там у нее запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Ранее посольство США поздравило Украину с 30-летием независимости песней. В Верховной Раде поздравление не оценили.

Видео: Telegram/Віталій Кличко