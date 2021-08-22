Посольство США поздравило Украину с 30-летием независимости песней

В Верховной Раде поздравление не оценили.

Посольство Соединенных Штатов в Киеве поздравило Украину с 30-летием независимости песней на украинском языке. Видео было опубликовано на официальной странице американского диппредставительства в Instagram.

Сотрудники посольства исполнили композицию "Мій друг" украинской группы Kozak System. Они подчеркнули, что Соединенные Штаты "твердо поддерживают Украину, ее суверенитет, территориальную целостность, демократию и процветание".

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович раскритиковал на своей странице в социальной сети Facebook поздравление посольства. По его словам, данный поддержка несравнима с тем, что сделали американцы для Афганистана.

Такого унижения украинские коррупционеры еще в своей жизни не испытывали — за двадцать лет оккупации Афганистану на разграбление дали три триллиона долларов, а на 30-летие оккупации Украины, нашему коррупционному талибану* спели всего лишь песенку. Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады

Напомним, 23 августа в Киеве состоится саммит "Крымская платформа". Президент Украины Владимир Зеленский считает этот формат "серьезной площадкой" для решения ряда проблем на территории Крыма. Основателями саммита станут 44 страны и организации, включая Европейскую комиссию, НАТО, Совет Европы и ГУАМ.

Ранее Зеленский заявил, что крымчане с радостью примут власть Киева. По его мнению, после выхода полуострова из состава Украины в жизни жителей региона никаких позитивных изменений не произошло.

Видео: Youtube/USEmbassyKyiv

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