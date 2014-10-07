Меркель: Европа через 25 лет перестанет зависеть от российского газа

Примерно к 2050 году Европа достигнет климатического нейтралитета.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа через 25 лет перестанет зависеть от российского газа. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По мнению канцлера, примерно к 2050 году Европа достигнет климатического нейтралитета, что позволит ей полностью отказаться от импорта "голубого топлива" из РФ.

Самое позднее, через 25 лет из России в Европу не будет поставляться газ или будет поставляться в очень малом количестве. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Она предложила Украине, к примеру, сотрудничать по водороду, чтобы остановить свою зависимость от российского газа. Однако, предупредила Меркель, развитие такого проекта будет не быстрым.

Ранее Зеленский заявил, что считает газопровод "Северный поток - 2" опасным геополитическим оружием.

Фото: Instagram / bundeskanzlerin