В Германии призвали мир готовиться к новой пандемии через несколько лет.

Ангела Меркель допустила, что прививку от CОVID-19 придется постоянно обновлять. Немецкий канцлер заявила журналистам о том, что не может исключить повторения аналогичной ситуации с пандемией спустя несколько лет. Чиновница считает, что странам следует к этому быть готовыми уже сейчас: дорабатывать онлайн-образование и оказание помощи пациентам. Об этом спикер сообщила в рамках пресс-конференции, которые состоялись по итогам встречи в Елисейском дворце.

Но мы не знаем, как часто мутирует этот вирус. Возможно, что он исчезнет полностью, но в результате мутаций, как и с прививками от гриппа, мы будем делать новые прививки. Этого мы пока не знаем. Но положение значительно нормализуется после того, как мы в большинстве сделаем прививки Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Чиновница уточнила, что странам придется еще значительное время жить рядом с коронавирусом, а говорить о значительном улучшении эпидемиологической обстановки можно будет только после начала массовой вакцинации.

В кабмине ФРГ не исключают новых санкций по ситуации вокруг Навального.

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