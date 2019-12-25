В кабмине ФРГ не исключают новых санкций по ситуации вокруг Навального

В кабмине Германии не исключают новых санкций по ситуации вокруг арестованного российского политика Алексея Навального. Накануне ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.
С заявлением выступил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Мы в ЕС приняли рестриктивные меры уже в октябре прошлого года из-за отравления Навального.
Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства Германии
По его словам, возможность дальнейших новых санкций будут обсуждать главы европейских государств.
Ранее Макрон потребовал немедленно освободить Навального.
Фото: pixabay.com
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