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В кабмине ФРГ не исключают новых санкций по ситуации вокруг Навального
Сегодня, 15:20
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matveyvn

В кабмине ФРГ не исключают новых санкций по ситуации вокруг Навального

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С заявлением выступил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

В кабмине Германии не исключают новых санкций по ситуации вокруг арестованного российского политика Алексея Навального. Накануне ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.

С заявлением выступил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Мы в ЕС приняли рестриктивные меры уже в октябре прошлого года из-за отравления Навального.

Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства Германии

По его словам, возможность дальнейших новых санкций будут обсуждать главы европейских государств.

Ранее Макрон потребовал немедленно освободить Навального.

Фото: pixabay.com

Теги: арест навального, дело ив роше, фрг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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