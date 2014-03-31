Более 600 пассажиров застряли в поезде в ФРГ в 40-градусную жару

У многих людей начались проблемы с самочувствием.

В Германии более 600 пассажирам пришлось провести несколько часов в раскалённом поезде после сильной грозы. Состав следовал из Гамбурга в Прагу, сообщило издание MAZ.

В минувшую субботу ветка упала на контактную сеть возле населённого пункта Боотц, что привело к отключению электропитания. В итоге, поезд встал на открытом участке, а в вагонах перестал работать кондиционер. Внутри поезда температура доходила до 50 градусов.

По данным издания, среди 630 пассажиров были дети, пожилые люди и беременные женщины, у некоторых начались проблемы с самочувствием. На месте работали пожарные, врачи, полиция, аварийная команда Deutsche Bahn и Красный Крест. Всех пострадавших вывели из поезда для медицинской помощи. Двух человек с проблемами кровообращения доставили в госпиталь.

Дизельный локомотив дотащил состав до Карштедта лишь вечером. Всех пассажиров временно разместили в спортзале. Утром Deutsche Bahn продолжил маршрут.

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