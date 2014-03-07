Мэр одного из аргентинских городов привился с портретом Путина в руках

Таким образом чиновник захотел выразить благодарность российскому лидеру.

Мэр одного из аргентинских городов привился от коронавируса с портретом Владимира Путина в руках. Фотографии появились в социальных сетях. Местные журналисты уточнили, что внимание приковано к Роке Пересу Хуану Карлосу Гаспарини.

Говорили, что нас хотели отравить, а нам спасают жизнь….Таким образом я хотел поблагодарить (Путина) за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения... на фоне критики оппозиции. Роке Перес Хуан Карлос Гаспарини

Напомним, что вакцинация в Аргентине российским препаратом "Спутник V" началась в конце декабря. В стране вакцину зарегистрировали по ускоренной процедуре. Известно, что Буэнос-Айре и Москва подписали соглашение о взаимопонимании. Гаспарини заметил, что любой образованный человек в мире понимает, что российские ученые обладают большими научными знаниями.

В Аргентине начались слушания по делу о кокаине в посольстве РФ.

Фото: Twitter/Chinchu Gasparini

