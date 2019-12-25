Мэр Лобни ушел в отставку

Он сложил полномочия по собственному желанию.

Глава города Лобни Московской области Евгений Смышляев уходит в отставку. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на ГУ по информационной политике региона.

Сообщается, что Смышляев решил сложить полномочия по собственному желанию.

В Совете депутатов городского округа Лобня Московской области зарегистрировано поданное главой городского округа Смышляевым Е. В. заявление о сложении полномочий по собственному желанию. из сообщения собеседника СМИ

Напомним, Смышляев был задержан 2 июля в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Сообщается, что его действиями был нанесен ущерб в размере пяти миллионов рублей. Суд не стал арестовывать Смышляева. Ранее ФАС оштрафовал его за нарушения при строительства многоквартирных зданий на территории Лобни.

Ранее на бывшего замдиректора ФСИН Максименко завели новое дело.

Фото: ВК/Евгений Смышляев