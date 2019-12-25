На бывшего замдиректора ФСИН Максименко завели новое дело

Ему грозит до 10 лет колонии.

В отношении бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказания Валерия Максименко возбуждено второе уголовное дело. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на его защитника Кадрию Хамзину.

По ее словам, Максименко вменили получение взятки в особо крупном размере. По данному делу он вину признавать не стал. Адвокат заявила, что следствие не представило убедительных доказательств причастия к этому своего подзащитного

Образно говоря, дела Максименко шиты белыми нитками. Кадрия Хамзина, адвокат Максименко

Экс-замдиректора ФСИН задержали осенью 2020 года. Его арестовали по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Свою вину он отверг полностью. По данным следствия Максименко согласовал участие "Управления строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ведомства в строительстве и ремонте объектов по федеральной программе. Ее выполнили не в полном объеме. Ущерб был оценен почти в 190 млн рублей.

Ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее председатель комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти Горбунов Денис Александрович написал заявление об уходе с должности по собственному желанию после коррупционных скандалов.

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