СК попросил суд арестовать экс-замглавы ФСИН Максименко

Следователи просят заключить фигуранта расследования под стражу до 25 января 2021 года.

Следственный комитет России попросил суд арестовать экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко. Басманная инстанция получила ходатайство от стороны обвинения о необходимости заключения под стражу фигуранта расследования. Чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Ранее Максименко занимал пост заместителя директора ФСИН.

В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максименко Валерия, которому предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. Меру пресечения просят избрать на срок до 25 января 2021 года Басманный суд Москвы

Напомним, что бывший замглавы ФСИН задержан 26 ноября. По версии следователей, Валерий Максименко в 2018 году нелегально организовал заключение государственных контрактов на ремонт и строительство объектов ведомства по целевой программе на 2018-2026 года.

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Фото: Piter.tv