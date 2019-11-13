Трое чиновников задержаны. Ведется следствие.

Руководство ростовского главка ФСИН заподозрили в разглашении гостайны. Об этом сообщили в "Интерфаксе". Обвинение будет предъявлено начальнику главного управления Муслиму Даххаеву и его заместителям. По словам замдиректора ФСИНА Валерия Максименко, трое чиновников задержаны.

Можно прогнозировать, что им будут предъявлены статьи (УК РФ), связанные с коррупцией прокомментировал источник

Известно, что в рабочих кабинетах подозреваемых прошли обыски. Напомним, что 57-летний Даххаев назначен на должность указом президента 5 июля 2018 года. До этого мужчина занимал пост исполняющего обязанности главы ведомства по региону. Его даже награждали орденом "Мужества" и именным огнестрельным оружием.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Los Angeles Times, Demonracer, Питер ТВ