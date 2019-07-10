Зеленский создал для туристов "зеленый коридор" в Чернобыль 

Президент Украины подписал эпохальную бумагу .

В среду, 10 июля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал бумаги об "открытии для туристов Чернобыля". Об этом сообщает telegram-канал mash.

Согласно документам, Зеленский снял ряд ограничений для зоны отчуждения. Кроме того, он открыл "зелёный коридор". Причины таких нововведений - коррупция. Как оказалось, из Чернобыля перегоняют "черный металлолом", а силовики берут взятки за пропуск в зону.

Напомним, что мини-сериала "Чернобыль" режиссера Йохана Ренка вдохновил людей на волну туризма. Люди устроили в зоне отчуждения целый "фото-тур".

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года в 1:23:46. Во время проектного испытания турбогенератора № 8 на энергоблоке № 4 произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. В результате аварии в окружающую среду по разным подсчетам выбросило до 14⋅1018 Бк, что составляет примерно 380 миллионов кюри радиоактивных веществ. Реальное число погибших вследствие катастрофы составило 3940 человек. Сюда включены люди, которые погибли из-за раковых заболеваний.

Ранее мы сообщали о том, что Данила Козловский покажет свою версию "Чернобыля".

Видео:Дронолог/YouTube