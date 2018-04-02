После выхода сериала "Чернобыль" появился новый вид беспощадных мутантов

Так мировые СМИ называют блогеров, которые отправились в путешествие по городу-призраку Припять.

После выхода сериала "Чернобыль" появился новый вид мутантов. Как сообщают мировые СМИ, в город-призрак Припять, куда раньше приезжали в основном сталкеры и искатели гигантских крыс, потянулись блогеры. Сотни тысяч людей по всему миру получили возможность наблюдать за жизнью города спустя 33 года после страшной аварии на ЧАЭС.

Несколько дней назад в Instagram появились фотографии с практически обнаженной девушкой. Она позирует в нижнем белье на фоне мертвых окон. С ее тела спадает белый комбинезон радиоционной защиты.

А в Twitter появилась страница припятского лиса Семена. На ней опубликованы десятки фотографий и видео с животным и его взаимодействия с людьми.

Американский сценарист и создатель "Чернобыля" Крэйг Мазин рад, что его сериал вдохновил людей на волну туризма. Однако он попросил блогеров помнить об ужасной трагедии и с уважением относиться к тем, кто пострадал во время аварии на ЧАЭС.

Ранее мы писали, что Первый канал покажет документальный фильм об аварии на ЧАЭС.

Фото: Instagram / nz.nik, Twitter / Припятский лис Семен

Видео: Twitter / Припятский лис Семен, Wall Street Journal