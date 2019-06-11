Первый канал покажет документальный фильм об аварии на ЧАЭС

Документалка выйдет в эфир 22 июня.

В субботу, 22 июня, Первый канал покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС. Он подробно расскажет о том, что произошло на самом деле на атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Документалка воспроизведет точную последовательность событий той роковой ночи и последующих дней и месяцев. Как отмечается в сообщении канала, общественности почти не известен подвиг вертолетчиков, которые прекратили цепную реакцию и засыпали реактор толстым слоем песка и свинца. Они совершали по одной тысячи вылетов в день, не имея поначалу свинцовой защиты. Вертолеты зависали на высоте 200 м над реактором.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года в 1:23:46. Во время проектного испытания турбогенератора № 8 на энергоблоке № 4 произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. В результате аварии в окружающую среду по разным подсчетам выбросило до 14⋅1018 Бк, что составляет примерно 380 миллионов кюри радиоактивных веществ. Реальное число погибших вследствие катастрофы составило 3940 человек. Сюда включены люди, которые погибли из-за раковых заболеваний.

Ранее мы писали, что создателей сериала "Чернобыль" вновь обвинили в искажении правды.

Видео: YouTube / Wall Street Journal