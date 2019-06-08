HBO показало, как после аварии партийные функционеры оцепили город и никого не выпускали, в действительности все было по-другому.

Создателей сериала "Чернобыль" вновь обвинили в искажении правды. HBO показало, как после аварии на ЧАЭС партийные функционеры оцепили город и никого не выпускали, в действительности все было по-другому. Об этом сообщает телеканал "360".

Как заявил один из ликвидаторов трагедии Евгений Шевченко, с первых минут для эвакуации людей готовились более тысячи автобусов и 20 грузовиков. Он считает, что создатели сериала исказили правду, чтобы "раскачать государственную конструкцию России".

Ранее другие ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали "Чернобыль" за поверхностное представление о том, что происходило на самом деле.

3 июня сценаристка из Великобритании Мари Свит возмутилась отсутствием в сериале темнокожих актеров. Позже выяснилось, что среди ликвидаторов на самом деле был темнокожий мужчина Игорь Хиряк.

Премьера мини-сериала "Чернобыль" режиссера Йохана Ренка состоялась в США и Великобритании 6 мая 2019 года. В центре сюжета история, которая рассказывает, как и почему произошла одна из худших техногенных катастроф в истории.

Ранее другой чернобылец заявил, что голливудский сериал про аварию близок к реальности.

Видео: YouTube / HBO