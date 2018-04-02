Чернобылец о голливудском сериале про аварию: "он близок к реальности"

В понедельник, 3 июня, выходит последний эпизод мини-сериала "Чернобыль".

В понедельник, 3 июня, выходит последний эпизод мини-сериала "Чернобыль" режиссера Йохана Ренка. "Петербургскому дневнику" удалось пообщаться с ликвидатором последствий на Чернобыльской АЭС Василием Найдой и узнать о реалистичности показанных зрителям событий.

Вопреки сложившемуся в России мнению, что Голливуд относится ко всему советскому предвзято, эксперт считает, что сериал "Чернобыль" близок к реальности. Он заявил, что большая часть изложенных фактов соответствует тому, что он видел своими глазами. В частности, он сделал акцент на секретности вокруг аварии.

Вполне отражает действительность сцена совещания в Припяти. Показано, что, вместо того чтобы немедленно эвакуировать население, все начальство молчит. В итоге жители Припяти вели привычный образ жизни и получали облучение, пока все же не поступило указание об эвакуации. Василий Найда

При этом чернобылец считает, что создатели сериала перегнули палку с людьми, которые хлещут стаканами водку. Он заявил, что многие действительно выпивали, считая, что так они получат меньше облучения, однако мало кто напивался "до чертиков".

Премьера мини-сериала "Чернобыль", созданного совместно с американским каналом HBO и британской телесетью Sky, состоялась в США и Великобритании 6 мая 2019 года. В центре сюжета история, которая рассказывает, как и почему произошла одна из худших техногенных катастроф в истории.

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Видео: YouTube / iVideos