Мультфильм "Тайная жизнь домашних животных-2" возглавил российский прокат

За минувшие выходные он собрал более 471 млн рублей.

Мультфильм "Тайная жизнь домашних животных-2" стал лидером российского проката в минувшие выходные. В субботу и воскресенье, 1 и 2 июня, он собрал более 471 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Во второй части мультфильма люди смогут узнать, что действительно беспокоит их домашних животных. Например, почему человек так долго спит утром, чем так вкусно пахнет, или как заставить почесать у себя за ушком.

На втором месте расположился фильм Гая Ричи "Аладдин", а на третьем — фантастических боевик "Годзилла - 2: Король монстров" режиссера Майкла Догерти.

Ранее мы писали, что вышел трейлер фильма про противостояние "Форда" и "Феррари".

Видео: YouTube / IlluminationRus