Вышел трейлер фильма про противостояние "Форда" и "Феррари"

Премьера картины запланирована на 14 ноября 2019 года.

Кинокомпания 20th Century Fox выпустила первый трейлер спортивной драмы "Дерзкий вызов" с Кристианом Бэйлом и Мэттои Дэймоном в главной роли. Видео было опубликовано на официальном ютуб-канале компании.

В основу сюжета фильма легла реальная история инженеров и дизайнеров компании "Ford", которые поставили перед собой цель разработать спорткар, способный опередить "Firrari" на 24-часовой гонки в Ле-Мане. Реализовать идею взялся конструктор Кэрролл Шелби британский гонщик Кен Майлс.

Режиссером фильма стал постановщик "Логана" и "Росомаха: Бессмертный" Джеймс Мэнголд. Помимо Бейла и Деэмона в фильме также снялись Джон Бернтал, Катрина Балф, Рэй МакКиннон, Джош Лукас, Джей Джей Филд, Ноа Джупи другие. Премьера картины запланирована на 14 ноября 2019 года.

Английский трейлер:

Видео: 20th Century Fox