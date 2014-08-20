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Глава Госстройнадзора оставил пост после коррупционных скандалов
Сегодня, 12:03
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Глава Госстройнадзора оставил пост после коррупционных скандалов

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Денис Горбунов ушел в отставку по собственному желанию.

Председатель комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти Горбунов Денис Александрович написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Согласно информации, приведенной на сайте правительства региона, губернатор Александр Дрозденко принял отставку и перевел чиновника на новую должность - руководителя ГАУ "Леноблгосэкспертиза". Сообщается, что теперь Горбунов будет заниматься корректировкой смет проектов строительства объектов за бюджетный счет с учетом растущих цен на стройматериалы, а его место в Госстройнадзоре - пока с формулировкой "исполняющий обязанности" - займет начальник департамента государственного строительного надзора Алексей Абузов. 

Отставку Горбунова связывают с коррупционными скандалами, происходящими в вверенном ему комитете; лишь за последние месяцы сразу двое высокопоставленных чиновников ведомства были пойманы на получении взятки и признались в совершении преступления. Деньги за выдачу согласований и разрешений на строительство получали Раиса Скуридина и Дмитрий Лобановский. Последний до сих пор значится заместителем председателя комитета. 

Между тем, по делу о взятке в Петербурге задержан подполковник МВД. 

Фото: сайт правительства Ленинградской области 

Теги: госстройнадзор, денис горбунов, дрозденко, коррупция в ленобласти, леноблгосэкспертиза, отставка
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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