Глава Госстройнадзора оставил пост после коррупционных скандалов

Денис Горбунов ушел в отставку по собственному желанию.

Председатель комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти Горбунов Денис Александрович написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Согласно информации, приведенной на сайте правительства региона, губернатор Александр Дрозденко принял отставку и перевел чиновника на новую должность - руководителя ГАУ "Леноблгосэкспертиза". Сообщается, что теперь Горбунов будет заниматься корректировкой смет проектов строительства объектов за бюджетный счет с учетом растущих цен на стройматериалы, а его место в Госстройнадзоре - пока с формулировкой "исполняющий обязанности" - займет начальник департамента государственного строительного надзора Алексей Абузов.

Отставку Горбунова связывают с коррупционными скандалами, происходящими в вверенном ему комитете; лишь за последние месяцы сразу двое высокопоставленных чиновников ведомства были пойманы на получении взятки и признались в совершении преступления. Деньги за выдачу согласований и разрешений на строительство получали Раиса Скуридина и Дмитрий Лобановский. Последний до сих пор значится заместителем председателя комитета.

Между тем, по делу о взятке в Петербурге задержан подполковник МВД.

Фото: сайт правительства Ленинградской области