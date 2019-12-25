В Петербурге задержан подполковник МВД по делу о взятке

Деньги он должен был получить через посредника.

Замначальника отдела по исполнению административного законодательства Калининского УМВД задержали в Петербурге. Об этом сообщили в ГУ МВД России.

Оперативниками собственной безопасности петербургского Главка пресечено противоправное деяние. В пятницу, 2 июля, был задержан сотрудник УМВД России по Калининскому району, подполковник Давид Бокерия. Предварительно установлено, что он, действуя в сговоре с двумя гражданами, требовал от коммерческой организации (концертного зала "Гигант-холл") 500 тысяч рублей ежемесячно за непринятие мер в рамках административного законодательства. И на момент задержания он уже получил 1 миллион 250 тысяч рублей.

При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.

В конце мая суд Петербурга отправил под домашний арест директора Жилищного агентства Колпинского района за получение взятки.

Фото: Piter.tv