Суд Петербурга отправил под домашний арест директора Жилищного агентства Колпинского района за получение взятки

Суд отправил Марию Орлову под домашний арест до 11 июня этого года.

В четверг, 27 мая, Колпинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении директора "Жилищного агентства Колпинского района" Марии Орловой. Она обвиняется в совершении преступления по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Так, суд отправил Орлову под домашний арест до 11 июня этого года. Известно, что следствие настаивало на аресте директора. Однако Орлова и её защитник просили запрет определенных действий.

Напомним, депутат и директор Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Жилищное агентство Колпинского района Санкт-Петербурга" Мария Орлова была изобличена в получении взятки в особо крупном размере.

По предварительной информации, Орлова вступила в преступный сговор с заместителем главы администрации Колпинского района А.И. Жуковым. И в период с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года, находясь на своем рабочем месте, получила взятку от представителя ООО "Питер-Трейд". За совершение действий в пользу указанного юридического лица, выражающихся в беспрепятственном подписании актов выполненных работ, а также за общее покровительство Орлова получила взятку в размере 7 750 000 рублей.

В среду, 26 мая, Орлова была задержана. И в этот день ей предъявили обвинение.

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Фото: Piter.tv