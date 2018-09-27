Суд Петербурга арестовал майора полиции за покушение на мошенничество

Суд арестовал обвиняемого до 25 июля этого года.

В четверг, 27 мая, Московский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении майора полиции Сергея Сенновского. Он обвиняется в совершении преступления по ч.3 ст.30-ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Известно, что Сенновский и его защитник просили домашний арест, однако суд принял иное решение. Таким образом, суд арестовал обвиняемого до 25 июля этого года. О мере пресечения для второго злоумышленника на данный момент не сообщалось.

В среду, 26 мая, Сенновский был задержан. В этот же день ему предъявили обвинение. Известно, что он и его помощник пытались получить денежные средства от местного предпринимателя за прекращение мнимого уголовного дела. Мошенники убеждали бизнесмена, что деньги надо передать сотрудникам ФСБ.

Ранее мы писали, что бывший депутат ЗакСа Петербурга получил три года колонии за мошенничество.

Фото: Piter.tv