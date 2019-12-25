В Петербурге задержали лжесотрудника ФСБ и майора полиции за покушение на мошенничество

Мошенников задержали с поличным накануне.

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, продолжают сотрудники УФСБ России по городу и области совместно с коллегами из ГУ МВД по региону, передает телеканал 78 со ссылкой на свои источники.

В ходе расследования с поличным были задержаны два петербуржца. Один – лжесотрудник ФСБ, второй – его сообщник, майор полиции, пытались получить денежные средства от местного предпринимателя за прекращение мнимого уголовного дела. Мошенники убеждали бизнесмена, что деньги надо передать сотрудникам ФСБ.

Задержание провели 26 мая у дома на Пулковском шоссе. Злоумышленникам не удалось уйти с пятью миллионами рублей. Документы и предметы, подтверждающие вину мошенников, изъяты.

Позже выяснилось, что мужчина, представлявшийся сотрудником ФСБ, работал охранником у американского актёра и кинорежиссёра Стивена Сигала.

Ранее мы писали, что пострадавшие в ДТП с автобусом петербуржцы рассказали о своем состоянии.

Фото: Piter.tv