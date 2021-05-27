Пострадавшие в ДТП с автобусом петербуржцы рассказали о своем состоянии

Транспортное средство встало на дыбы после столкновения с фонарным столбом.

Петербуржцы, которые пострадали в аварии с автобусом на юго-западе города, рассказали о своем состоянии. На данный момент они находятся в больнице.

На связь с журналистами вышла 50-летняя женщина, которая работает кондуктором. В разговоре с 78.ru пострадавшая заявила, что ничего не помнит, и у нее очень сильно болит голова.

Сотрясение сильное. Как упала – ничего не помню. Сидела на месте кондуктора. Только подъезжали к остановке на Котина, и он врезался. Ничего не видела. Рассказала женщина

Из автобуса ей помог выйти молодой человек. Она села на остановку, дожидаясь скорую помощь.

Нас там пять человек таких было, и водителя вытаскивали еще. Поделилась подробностями случившегося кондуктор

В больнице женщине диагностировали сотрясение мозга и зашили рану на голове. Ей назначили строгий постельный режим.

Рядом с кондуктором в палате лежит еще одна женщина, которая была пассажиром злополучного автобуса. У нее легкое сотрясение и перелом ключицы, предстоит операция. Петербурженка возвращалась домой с ночной смены. В момент аварии она разговаривала по телефону и сильно ударилась о поручень.

Авария произошла утром 27 мая на пересечении улицы Котина и Ленинского проспекта. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате транспортное средство частично повисло в воздухе. Piter.TV публиковало видео с моментом аварии.

В результате случившегося пострадали шесть человек. В причинах и обстоятельствах ДТП разбирается прокуратура.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб