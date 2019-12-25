Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Петербурге

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прокуратура Красносельского района Петербурга организовала проверку по факту аварии с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

ДТП произошло утром 27 мая на пересечении улицы Котина и Ленинского проспекта. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате транспортное средство частично повисло в воздухе. Piter.TV публиковал видео с моментом аварии.

По предварительной информации, в ДТП пострадали пять человек: водитель, кондуктор и трое пассажиров. Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства при выпуске транспортного средства, в том числе проверят медицинское освидетельствование водителя. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб