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Бывший депутат ЗакСа Петербурга получил три года колонии за мошенничество
Сегодня, 17:37
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Бывший депутат ЗакСа Петербурга получил три года колонии за мошенничество

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Денис Волчек был признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Пресненский суд Москвы признал виновным бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного собрания Петербурга Дениса Волчека. Он обвинялся в покушении на мошенничество в размере 1,5 млн. евро. Об этом в среду, 26 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, Волчек был признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, бизнесмен Зураб Плиев также заключил сделку со следствием. Его дело слушается в Пресненском суде. 

Напомним, бывшего парламентария обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Его задержали 22 апреля в Санкт-Петербурге, после чего Волчека привезли в Москву для участия в следственных действиях. Ранее экс-депутат Госдумы и Законодательного собрания Денис Волчек, а также его деловой партнер Зураб Плиев, доставленные сотрудниками ФСБ в Москву из Санкт-Петербурга, были задержаны следователем. 

Ранее мы писали, что суд Петербурга прекратил дело против бизнесмена, который продал институту старый тренажёр за 358 млн. рублей. 

Фото: Piter.tv 

Теги: денис волчек, колония, мошенничество, пресненский суд москвы
Категории: Новости России, Лента новостей,

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