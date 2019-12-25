Бывший депутат ЗакСа Петербурга получил три года колонии за мошенничество

Денис Волчек был признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Пресненский суд Москвы признал виновным бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного собрания Петербурга Дениса Волчека. Он обвинялся в покушении на мошенничество в размере 1,5 млн. евро. Об этом в среду, 26 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, Волчек был признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, бизнесмен Зураб Плиев также заключил сделку со следствием. Его дело слушается в Пресненском суде.

Напомним, бывшего парламентария обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Его задержали 22 апреля в Санкт-Петербурге, после чего Волчека привезли в Москву для участия в следственных действиях. Ранее экс-депутат Госдумы и Законодательного собрания Денис Волчек, а также его деловой партнер Зураб Плиев, доставленные сотрудниками ФСБ в Москву из Санкт-Петербурга, были задержаны следователем.

Ранее мы писали, что суд Петербурга прекратил дело против бизнесмена, который продал институту старый тренажёр за 358 млн. рублей.

Фото: Piter.tv