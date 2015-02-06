Суд Петербурга прекратил дело против бизнесмена, который продал институту старый тренажёр за 358 млн. рублей

Предприниматель поставил институту гражданской авиации за 358 млн. рублей подержанный авиатренажер под видом нового.

Куйбышевский районный суд Петербурга прекратил процесс по уголовному делу в отношении Олега Зыкова, который обвинялся в совершении преступления по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Предприниматель поставил институту гражданской авиации за 358 млн. рублей подержанный авиатренажер под видом нового. Об этом в среду, 26 мая, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Так, петербургский суд переквалифицировал дело о мошенничестве в особо крупном размере в мошенничество в особо крупном размере в сфере предпринимательской деятельности, а также прекратил дело в связи с истечением сроков давности.

Зимой 2020 года в здании университета на Московском проспекте прошли обыски по делу о тренажере. Следователи считали, что генеральный директор ООО "Фирма "НИТА" в 2012 году заключил с высшим учебным заведением договор на поставку нового авиатренажера за 358 миллионов рублей. Однако он нашёл такой же тренажёр в канадском учебном центре "CAE Inc.", но поддержанный за 271 млн. рублей. Он договорился с руководством компании, что они совместными усилиями приведут тренажёр в "новый" вид. Зыков передал тренажёр институту, получив за него полную сумму по договору.

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Фото: Piter.tv