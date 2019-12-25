Экс-депутата Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве

По данным СМИ, бывший народный избранник за 8 млн рублей обещал предпринимателю избавить того от уголовного преследования.

Экс-депутат Госдумы и законодательного собрания Денис Волчек, а также его деловой партнер Зураб Плиев, доставленные сотрудниками ФСБ в Москву из Санкт-Петербурга, были задержаны следователем СКР. Как сообщил "Коммерсантъ" следствие намерено предъявить обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По данным СМИ, бывший народный избранник за 8 млн рублей обещал предпринимателю избавить того от уголовного преследования. Однако, после получения денег он обещания не выполнил.

Сам Волчек свою вину не признает. В СКР данное расследование пока не комментируют.

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