ФСБ задержала в Петербурге экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

До 2016-го года он был яркой политической фигурой в Петербурге.

За петербургским предпринимателем Денисом Волчеком приехали сотрудники ФСБ России из Москвы и забрали его с собой в столицу. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

По данным издания, это произошло сегодня утром. Волчек может быть причастен к уголовному делу, возбужденному в СК РФ Москвы.

Кроме Волчека с оперативниками отправился и бизнесмен Зураб Плиев.

Денис Волчек был депутатом Государственной Думы с 2007 по 2016 год .Также занимал пост заместителя председателя комитета по финансовому рынку. Был членом партии ЛДПР и возглавлял его региональный штаб в Петербурге.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что замглавы департамента культуры Москвы нашли мёртвым в Крыму.

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