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ФСБ задержала в Петербурге экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
Сегодня, 21:30
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nadezhda_sib

ФСБ задержала в Петербурге экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

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До 2016-го года он был яркой политической фигурой в Петербурге.

За петербургским предпринимателем Денисом Волчеком приехали сотрудники ФСБ России из Москвы и забрали его с собой в столицу. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

По данным издания, это произошло сегодня утром. Волчек может быть причастен к уголовному делу, возбужденному в СК РФ Москвы. 

Кроме Волчека с оперативниками отправился и бизнесмен Зураб Плиев. 

Денис Волчек был депутатом Государственной Думы с 2007 по 2016 год .Также занимал пост заместителя председателя комитета по финансовому рынку. Был членом партии ЛДПР и возглавлял его региональный штаб в Петербурге. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что замглавы департамента культуры Москвы нашли мёртвым в Крыму. 

Фото: pixabay.com 

Теги: денис волчек
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Сегодня 22:11

Вся ерхушка приватизаторов погрязла в преступлениях, они захватчики всей власти...в

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