ФСБ задержала в Петербурге экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

За петербургским предпринимателем Денисом Волчеком приехали сотрудники ФСБ России из Москвы и забрали его с собой в столицу. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".
По данным издания, это произошло сегодня утром. Волчек может быть причастен к уголовному делу, возбужденному в СК РФ Москвы.
Кроме Волчека с оперативниками отправился и бизнесмен Зураб Плиев.
Денис Волчек был депутатом Государственной Думы с 2007 по 2016 год .Также занимал пост заместителя председателя комитета по финансовому рынку. Был членом партии ЛДПР и возглавлял его региональный штаб в Петербурге.
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Фото: pixabay.com
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