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Замглавы департамента культуры Москвы нашли мёртвым в Крыму
Сегодня, 15:33
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matveyvn

Замглавы департамента культуры Москвы нашли мёртвым в Крыму

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Его тело нашли в ванной комнате.

Замглавы департамента культуры Москвы нашли мёртвым в Крыму. В запертой изнутри квартире в Ялте нашли тело Леонида Ошарина. Об этом сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.

Факт смерти подтвердил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. По его словам, причина смерти в данный момент устанавливается.

Родные Ошарина заявили о его пропаже 26 марта. Следственный комитет уже объявил, что проводится проверка по факту обнаружения тела чиновника.

Известно, что Леонид Ошарин приехал в Ялту на такси из Краснодарского края. После этого он не выходил на связь с родственниками, близкими и коллегами.

Его тело нашли в ванной комнате. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Ранее в Петербурге скончался выдающийся геолог Давид Додин.

Теги: департамент культуры москвы, следственный комитет, труп, ялта
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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