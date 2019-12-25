Его тело нашли в ванной комнате.

Замглавы департамента культуры Москвы нашли мёртвым в Крыму. В запертой изнутри квартире в Ялте нашли тело Леонида Ошарина. Об этом сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.

Факт смерти подтвердил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. По его словам, причина смерти в данный момент устанавливается.

Родные Ошарина заявили о его пропаже 26 марта. Следственный комитет уже объявил, что проводится проверка по факту обнаружения тела чиновника.

Известно, что Леонид Ошарин приехал в Ялту на такси из Краснодарского края. После этого он не выходил на связь с родственниками, близкими и коллегами.

Его тело нашли в ванной комнате. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Ранее в Петербурге скончался выдающийся геолог Давид Додин.